İnce, Akşener'in davetini jet hızıyla reddetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Millet İttifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.







Akşener, ittifakın genişlemesi için Altılı Masa'daki diğer liderlere işaret ederken, davete yanıt iki saat içerisinde geldi.





Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aynı aktörler, aynı oyunlar, aynı beceriksizler; Erdoğan’ı kazandırmak üzere bir araya gelmiş. Yakında başlıyoruz, halkımız tüm gerçekleri duyacak ve biz bu oyunu bozacağız. Bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz. Birlikte başaracağız!" sözleri ile Millet İttifakı'na kapıyı kapattı.