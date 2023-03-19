Samanyolu Haber /Gündem / İnce, Akşener'in davetini jet hızıyla reddetti /19 Mart 2023 10:46

İnce, Akşener'in davetini jet hızıyla reddetti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in davetine olumsuz yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Millet İttifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.

Akşener, ittifakın genişlemesi için Altılı Masa'daki diğer liderlere işaret ederken, davete yanıt iki saat içerisinde geldi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aynı aktörler, aynı oyunlar, aynı beceriksizler; Erdoğan’ı kazandırmak üzere bir araya gelmiş. Yakında başlıyoruz, halkımız tüm gerçekleri duyacak ve biz bu oyunu bozacağız. Bu iktidarı da bu muhalefeti de göndereceğiz. Birlikte başaracağız!" sözleri ile Millet İttifakı'na kapıyı kapattı.
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