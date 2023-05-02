Samanyolu Haber /Politika / 'İnce ve Oğan'ın oyları yüzde 6'yı geçerse seçim ikinci tura kalıyor' /02 Mayıs 2023 08:01

'İnce ve Oğan'ın oyları yüzde 6'yı geçerse seçim ikinci tura kalıyor'

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın toplam oylarının yüzde 6'yı geçmesi halinde seçimin ikinci tura kalacağı görüldü.

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Gezici anketi: Kılıçdaroğlu önde, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oyları yüzde 6'yı geçerse seçim ikinci tura kalıyor - Resim: 1
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 12 gün kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ikinci tura kalacağını işaret etti.'nin son anketi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ikinci tura kalacağını işaret etti.

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre Gezici, 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 il ve 152 ilçede 3 bin 991 kişiyle görüşme gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 48.7'si Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 44.6 oldu.

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyenler yüzde 4.7,

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan lehine ‘evet' diyenler yüzde 2 olarak gerçekleşti.

İnce ve Oğan'a verilecek oyların yüzde 6'yı geçmesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdi.

İKİNCİ TUR

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na yüzde 52.8, Erdoğan'a yüzde 47.2 destek çıktı.

Muharrem İnce'nin ‘Adaylıktan çekil' çağrılarına rağmen adaylıktan vazgeçmemesinin nasıl değerlendirildiği de soruldu.

Yüzde 78.8 ‘Adaylığını sürdürmesi yanlış' derken, kararını doğru bulanların oranı yüzde 21.2 ‘de kaldı.
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