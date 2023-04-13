Samanyolu Haber /Gündem / İnce'den Millet İttifakı'na yeni çağrı /13 Nisan 2023 09:58

İnce'den Millet İttifakı'na yeni çağrı

tv100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na yeni bir çağrı yaptı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100 canlı yayınında Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak "Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafı aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

"Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi." diyen İnce, "Millet İttifakı'na şunu öneriyorum, iktidardan kurtulmamız lazım. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafı aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum." diye konuştu.

İnce şu açıklamalarda bulundu:

(Fatih Erbakan ‘Muharrem Bey’in Millet İttifakı’na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur’ diyor. Hamza Dağ da ‘Yüzde 10 civarı oyu var Muharrem Bey’in’ diyor.)  Ben aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla.

Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum. 
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