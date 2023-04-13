Aylarca ikizinin yerine tutuklu kaldı, resmiyette de kardeşi adına tahliye oldu

Diyarbakır’da yaşayan Hüseyin Kocakaya, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla polis tarafından aranırken Hüseyin Kocakaya yerine kanser tedavisi devam eden ikizi Hasan Kocakaya Ekim 2022’de gözaltına alındı ve tutuklandı. Üzerinde Hasan Kocakaya kimliği olmasına ve karakoldaki parmak izi tespitinde de ‘Hasan Kocakaya’ olduğu tespit edilmesine rağmen aylardır Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hasan Kocakaya 6 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.







‘MAHKEME HEYETİ DE DURUŞMADA ‘HASAN’ DİYORDU’

Gazete Duvar'ın haberine göre Kocakaya ailesinin avukatı Barış Güven Barut, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ardından ikizi yerine aylardır cezaevinde kalan Hasan Kocakaya’nın ‘Hüseyin Kocakaya’ denilerek denetimli serbestlik tedbirleri uygulanarak tahliye edildiğini belirtti.





Hasan Kocakaya’nın ehliyet almadığına, askere gitmediğine, tutuklandığı gün hastaneye gittiğine, parmak izinin ayrı olduğuna ve tanık ifadelerinde de eksikler olduğuna dair itirazlarda bulunduklarını, mahkeme heyetine tek tek ‘Hüseyin Kocakaya’ olmadığını anlattıklarını ifade eden Avukat Barut, “Hasan tutuklandığından bu yana Hüseyin’den haber alınamıyor. Yaptığımız itirazların ardından savcılık tutuklamanın devam etmesini istese de mahkeme heyeti tahliyesine karar verdi. Hasan olduğuna kani olarak tahliye edildi ama resmiyette ‘Hüseyin’ denerek tahliye olmuş oldu. Mahkeme heyeti de artık duruşmalarda ‘Hasan’ diye sesleniyordu” ifadelerini kullandı.







‘SAVUNMA YAPMADIK, HÜSEYİN’İN HASAN OLMADIĞINI ANLATTIK’

Hasan Kocakaya’nın 26 Ekim 2022’den bu yana ikiz kardeşi sanılarak cezaevinde yattığını belirten Avukat Barut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hasan’ın kolon kanseri rahatsızlığı var. Öncelikle amacımız onun Hasan olduğuna, Hüseyin olmadığına mahkemeyi ikna etmekti. İstinat edilen suçlamalarla ilgili savunma yapmadık çünkü tutuklanan kişinin Hüseyin değil Hasan olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Amacımız bir an önce Hasan’ın tahliyesini sağlamaktı ve bu amacımız hasıl oldu.”





‘SAĞLIĞI ÇOK KÖTÜ, AĞIR HASTA’

Aylardır Hüseyin sanılarak tutuklu olan kardeşi Hasan’ın serbest bırakıldığını, ‘buruk bir sevinç’ yaşadıklarını belirten ağabey Salih Kocakaya, “Kardeşim Hasan denetimli serbestlikle tahliye oldu. Haftada üç kez imza vermeye gidecek. Ben o süreçte ilaçlarını cezaevine götürsem de sağlığı çok kötü, ağır hasta. Yaklaşık altı aydır suçsuz yere içeride yatıyor ve tedavi sağlıklı göremiyor. Kardeşimizin tahliyesi buruk da olsa sevindirici ve bu çocuk benzerlikten dolayı aylardır cezaevinde yattı. Geç olsa da çıktı şükür” diye konuştu.