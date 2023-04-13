LeMan da sticker akımına uydu: Bu dergi pahalı mı geldi, Reis sayesinde

Tasarımcı Mahir Akkoyun tarafından hayat pahalılığı eleştirmek için hazırlanan sticker akımına karikatür ve mizah dergisi Leman da katıldı.







Derginin kapağında Erdoğan’ın bulunduğu bir etiket yer alırken, etikette “Bu dergi pahalı mı geldi, reis sayesinde” ifadesi yer aldı.





NE OLMUŞTU?



Yurttaşların enflasyon altında ezildiği, ucuz et ve ucuz ekmek için kuyruğa girdiği Türkiye'de, raflardaki fahiş fiyatlara dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alınmıştı.





Serbest bırakılan Mahir Akkoyun, “Tasarımların sokaklara marketlere yapıştırılması benim de tam da olarak hayat pahalılığını gündeme getirme amacımı nihayetine getirmiş oldu. Bugün gördüğünüz dayanışma da aslında bu halkın yoksulluğa sefalete işçisiyle emekçisiyle kadınıyla öğrencisiyle tepki gösterdiği ve birbirine sahip çıktığı bir zemini göstermiş oldu. Bir gün önce binleri aşan şeyin bugün milyonların elinde olması benim için çok mutluluk verici bir şey. Söylediklerimden çok rahatsız oldular, gözaltına alınmam bunu gösteriyor. Yoksulluğu sefaleti gündeme getirmemden rahatsız oldular. Rahatsız etmeye devam edeceğim.” açıklamasında bulunmuştu.



