Taciz iddiaları ile gündeme gelen Necmi Kadıoğlu, AKP adaylığından çekildi

Eski Esenyurt Belediye Başkanı, AKP İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, adaylıktan çekildi. Adaylığı tepki çeken Kadıoğlu açıklamasında "Belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.







Necmi Kadıoğlu 5 yıl önce hakkında ortaya atılan iddiaların ardından 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.





Necmi Kadıoğlu, milletvekili adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.







'İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI BAŞLATILDI'

Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adaylığım sonrasında, ülkemiz adına birçok yönden tarihi öneme sahip seçimde, bölgede siyasi dengelerin değişmesiyle adaylığımın olumlu karşılık oluşturmasıyla birlikte belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.





Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Kadıoğlu, "Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır. Bu sebeple milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim" dedi.





'CUMHURBAŞKANIMIZ YIPRATILIYOR'

Kadıoğlu paylaşımın devamında şunları kaydetti: "Gerçeklerin böyle olmasına rağmen, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden YALAN-İFTİRA-KOMPLO-MONTAJ içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım."





AKP, Kadıoğlu'nun yerine yeni bir ismi aday gösterecek. Yeni ismin 19 Nisan'a kadar YSK'ye bildirilmesi gerekiyor.





Necmi Kadıoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde çekildiği öne sürülen 'uygunsuz' görüntülerinin yer aldığı videoların yeniden internet üzerinden servis edilmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi.





ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YARGILANDI

Necmi Kadıoğlu, 1994-1998 yılları arasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde İBB Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.





Akbil yolsuzluğu davasında dönemin İBB Başkanı Erdoğan ile birlikte yargılanan kilit isimler arasında yer aldı.