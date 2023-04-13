Samanyolu Haber /Gündem / DSP liderini cenazede şok eden protesto: 'Partiyi sattılar' /13 Nisan 2023 09:18

DSP liderini cenazede şok eden protesto: 'Partiyi sattılar'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesinde protesto edildi. Aksakal'ın protestocuya "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

Bursa'dan ailesiyle gittiği İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesi toprağa verildi.

"BEKLENMEDİK BİR HADİSEYLE KARŞILAŞTIK"
DSP Genel Başkanı Aksakal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbilge'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Çok ani ve beklenmedik bir hadiseyle karşılaştık. Hepimiz yıkıldık açıkçası. 'Allah sıralı ölüm versin' denilir. Murat kardeşimize yakışmadı hiç. Öyle bir zamanlamada oldu, ne söyleyebileceğimi bilemiyorum. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

"3 KOLTUĞA PARTİYİ SATTILAR"
Öte yandan seçimlerde Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Aksakal, partililerin tepkisini çekmişti. AKP listesinden İstanbul'dan vekil adayı da yapılan Aksakal'a cenazede bir vatandaş, "Üç koltuğa partiyi sattılar, utanmadan buraya geliyorlar" dedi. Aksakal ise "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi.


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