İngiliz Gazetesi Yunanistan sınırındaki geri itmeleri haberleştirdi

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik uygulamalarının ağır insan hakları ihlalleri içerdiği konusunda eleştiriler var. Özellikle Türkiye'den Yunanistan'a geçenlere uygulanan 'Geri itme' Push Back politikası bir çok sığınmacıyı mağdur ediyor.







İngiltere’nin en çok satan gazetelerinden The Telegraph, hem yazılı, hem de online versiyonunda konuyla ilgili geniş bir haber yer aldı. Gazete Erdoğan’ın baskıcı rejiminden kaçmayı başardıktan sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye geri itilenleri haberleştirdi.





Türkiye kökenli mültecilerin geri itildiklerinde geri itildiklerinde Türkiye'de daha ağır insan haklarına maruz kaldıklarına dikkat çeken Habere göre 2021 yılının Mayıs ayından bu yana 61’i kadın, 149’u erkek, ve 23'ü çocuk toplam 233 kişi Yunanistan'dan hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye geri gönderildi . Türkiye'ye gönderilenlerin büyük bir kısmı gözaltına alındı, sorgulandı ve bunlardan 76’sinin tutuklanıp cezaevlerine gönderildi





Haberde Samos adasında( Sisam) Eylül ayında itilen 3 kişinin fotoğraf ve hikayelerine de yer verildi. Atina’nın “geri itme” yapmıyoruz iddiasına karşılık, Haberde kullanılan görseller, geri itilen kişilerin adaya ayak bastıkları ve Yunan polisi tarafından durdurulduğu ortaya çıkıyor . Bu haber ile birlikte Yunanistan'da uygulanan 'geri itme' pratiğini ispat ediyor.







