Samanyolu Haber /Gündem / Piyasalar karıştı, bazı bankaların mobil uygulamalarına erişilemiyor /16 Aralık 2021 15:24

Piyasalar karıştı, bazı bankaların mobil uygulamalarına erişilemiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi 1 puan indirme kararının ve BDDK'nın bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatının ardından birden çok bankanın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor.

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Merkez Bankası, TL'deki erimeye rağmen metinde son olarak nitelediği faiz indirimine ilişkin alanı kullanarak yüzde 14'e çektiğini belirtirken, alınan kararların etkilerinin izleneceğini ve önümüzdeki yıl ilk çeyrekte politikaların "kapsamlı" gözden geçirileceğini açıkladı.

TCMB'nin kararın ardından BDDK ise,TL kredilerin amacına aykırı kullanılmamasına yönelik kontrollerin azami seviyede olması için bankalara talimat verildiğini duyurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından birden fazla bankanın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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