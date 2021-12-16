Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a uyarı: Konuşmazsa daha iyi olur /16 Aralık 2021 15:51

Erdoğan'a uyarı: Konuşmazsa daha iyi olur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirimle, yüzde 14’e indirdi. Kararın ardından döviz kuru yükseldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıklaması beklenirken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Doların akıbeti açısından Erdoğan bugün konuşmasa daha iyi olur. Ülkeyi bitirdiler" değerlendirmesini yaptı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 2021 yılının son faiz kararında 100 baz puanlık indirime gitti. Yüzde 15 olan politika faizi yüzde 14'e düşürüldü. Kararın hemen ardından 15.15 TL seviyelerinde seyreden dolar, 15.70 TL'ye kadar ulaştı. 

Kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Zahmet etmeselerdi, Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi zaten dün açıklamıştı. Vatandaş yarın ne yiyeceğini bilmezken yandaşlar Merkez Bankası'nın kararını bile biliyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dün Bakan Yardımcılarını görevden al, bugün ortam hazır değilken faiz düşür. Geleceğe dair hiçbir öngörü yok, akıl alır gibi değil! Tüm bunlar 'beceriksizlik veya cehalet' değil, artık millete düşmanlıkla açıklanabilir. 'Ya tutarsa modeli' ile düşük faizle enflasyon düşürme saçmalığının gideceği nokta, artık bilinçli olarak ülkeyi batırmaktır. Tek yol erken seçim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç  ise faiz kararının arından döviz kurundaki yükseliş üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücrete ilişkin açıklama yapmasının beklenmesini işaret ederek, "Doların akıbeti açısından Erdoğan bugün konuşmasa daha iyi olur. Ülkeyi bitirdiler" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a uyarı: Konuşmazsa daha iyi olur Sonraki Haber >>

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:11