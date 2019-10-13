Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz kanalından Erdoğan’ın danışmanına sert tepki... /13 Ekim 2019 22:02

İngiliz kanalından Erdoğan’ın danışmanına sert tepki...

İngiliz kanalı Channel 4 News sunucusunun DAEŞ konusunda ‘ikili oynuyorsunuz’ sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’i kızdırdı: Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp.

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İngiliz kanalı Channel 4 News sunucusunun DAEŞ konusunda ‘ikili oynuyorsunuz’ sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’i kızdırdı: Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, dün akşam İngiltere’nin Channel 4 News kanalına görüntülü bağlandı. Sunucunun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını cevaplayan Gülnur Aybet ile sunucu arasında DEAŞ konusunda tartışma çıktı. Sunucu, “DAEŞ’ten en çok zarar gören koalisyon ülkesiyiz.” diyen Cumhurbaşkanı danışmanı Aybet’e “İkili oynuyorsunuz. Doğrusu bu.” dedi.

ÇOK AYIP

Sunucunu sözlerine tepki gösteren Aybet, “Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp. DAEŞ militanlarını gönderdiniz şeklindeki bir yalanı ciddi ciddi dile getirmeniz haksızlık. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp. Türkiye’de DAEŞ terörü yüzünden ölen insanlara biraz saygınız olsun. Suriye’de DAEŞ’e karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerimize biraz saygınız olsun. Bu söylediğiniz korkunç bir yalan.” diye konuştu.
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