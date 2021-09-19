Samanyolu Haber /Sağlık / İngiliz uzmanlardan kritik uyarı /19 Eylül 2021 16:38

İngiliz uzmanlardan kritik uyarı

Yapılan bir araştırma down sendromu ve parkinson gibi rahatsızlıkları olanların corona virüsü aşısına rağmen çok daha büyük bir risk altında olduklarını ortaya çıkardı.

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Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma kronik rahatsızlıkları bulunanların corona virüsü aşısı olmalarına rağmen çok daha büyük bir risk altında olduklarını ortaya çıkardı.

5.2 milyonu iki doz aşı olmuş 6.9 milyondan fazla insanın verilerini inceleyen bilim insanları, down sendromu, demans ya da parkinson gibi rahatsızlıkları olanların çok daha fazla risk altında olduklarını ortaya çıkardı. Bilim insanları bu rahatsızlığı olanlar için üçüncü doz aşının faydasının çok daha fazla olabileceğini açıkladı.

British Medical Journal isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmayı Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları yürütürken down sendromu olanların Covid-19’a bağlı ölüm oranının yaklaşık 13 kat daha fazla olduğu belirtildi. Parkinson ve demas hastalarında da ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğu belirtildi.
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