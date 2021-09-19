Türk diplomatlara parayla Çin aşısı yapılmış

Başta Almanya olmak üzere, Türkiye'nin yurt dışındaki dışişleri personeline bu aşıdan yaptırıldı ve “karşılıklılık ilkesi” uygulanmadığı için personel BioNTech, Moderna ya da AstraZeneca’nın aşılarını yaptıramadı.







YEREL PERSONELE YOK







Çeşitli yurt dışı büyükelçilik kaynaklarına göre, diplomatik pasaportlu Türk personel, halen Türkiye'nin gönderdiği Çin aşısı oldu. Bu nedenle personel, herhangi bir yere giderken sorun yaşıyor.





Halen BioNTech tedarik etmeyen Ankara'nın Çin aşısını da sadece diplomatik personele gönderdiği, yerel konsolosluk çalışanlarına bunun bile verilmediği öğrenildi.





TÜRK DOKTORLAR YAPTI





Diplomatik personelin bir kısmı kendi çabalarıyla BioNTech, Moderna ya da AstraZeneca olmaya çalıştı ancak, henüz birkaç ay öncesine kadar yaş sınırlaması olduğu için, bir çoğu başaramadı.





Bunun üzerine çeşitli kentlerdeki Türk doktorlar, gönüllü olarak birçok yerel personeli aşıladı. Ancak diplomatik personelin halen bir çoğunun, “Almanya ve ABD tarafından tanınan BioNTech, Moderna, AstraZeneca veya Johnson&Johnson aşısı” bulunmuyor.





Türkiye'nin, yurt dışındaki personel için ayrı bir aşı paketi alıp almayacağı da bilinmiyor.



