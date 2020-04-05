İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.





Johnson’ın hastaneye kaldırılmasının acil bir durum nedeniyle değil, daha fazla test yapmak ve önlem amacıyla olduğu açıklandı.





Johson'ın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Doktorunun tavsiyesi üzerine Başbakan, bir takım testler için hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra halen inatçı Koronavirüs semptomları göstermeye devam ettiği için, bu tedbir amacıyla atılan bir adım."