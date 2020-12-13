Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a üçüncü dalga uyarısı /13 Aralık 2020 20:43

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a üçüncü dalga uyarısı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Sağlayıcıları (NHS) yetkililerinin ülkenin Başbakanı Boris Johnson'ı üçüncü koronavirüs dalgası konusunda uyardıkları ifade edildi.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Sağlayıcıları (NHS), Başbakan Boris Johnson'ı Noel nedeniyle kısıtlamaların gevşetilmesinin Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Noel nedeniyle kısıtlamaların daha da gevşetilmesinin başka bir Koronavirüs dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

İngiltere'de sağlık çalışanlarını temsil eden NHS Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Sağlayıcıları CEO'su Chris Hopson Koronavirüs (Covid-19) sürecine değinerek, "Gerçek şu ki kaydettiğimiz ilerleme beklentilerin en alt sınırında" dedi.

Hopson aynı zamanda 3'üncü kademe olan en yüksek risk alanı uygulamasına gerekli olduğu an, zaman kaybetmeden geçilmesi konusunda uyardı. NHS Sağlayıcıları, Johnson'a yazdıkları bir mektupta Koronavirüs önlemlerini gevşetme konusunda 'aşırı dikkatli' davranması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte, 519 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 64 bin 26'ya ulaştı.

Son 24 saatlik dönemde 21 bin 502 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 830 bin 956'ya yükseldi.
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