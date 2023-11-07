Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de bu bebeğin ‘fişini çekecekti’ İtalya vatandaşlık verdi /07 Kasım 2023 09:15

İngiltere’de bu bebeğin ‘fişini çekecekti’ İtalya vatandaşlık verdi

İngiltere'de tedavisi olmayan bir hastalığa sahip 8 aylık bebek Indi Gregory’nin yaşam desteğinin kesilebileceği yönündeki mahkeme kararının ardından İtalya hükümeti bebeğe vatandaşlık verdi. Bebeğin bu sayede İtalya’da, Vatikan’a bağlı bir hastanede yaşam desteğinin sürdürülmesi planlanıyor.

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Indi Gregory, nadir görülen bir mitokondriyal hastalık nedeniyle doğduğundan beri İngiltere’deki Nottingham Queen’s Tıp Merkezi'nde tutuluyor. Hastane, bebek için daha fazla yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle yaşam desteğinin kesilmesini istiyordu.

İngiltere Yüksek Mahkemesi de geçen ay, bebeğin iyileşme imkanının olmaması ve acı çektiği gerekçesiyle doktorların yaşam desteğini durdurabileceğine hükmetti.

Hristiyan Hukuk Merkezi’nin desteklediği aile ise bebeklerini Vatikan’a bağlı Bambino Gesu Pediatri Hastanesi’ne götürmeyi talep etti. Baba Dean Gregory, "İtalya'ya transfer bazı riskler içerse de İngiltere'de bize sunulan tek alternatif Indi'nin ölümüne razı olmak’’ dedi.

Avrupa'nın en büyük pediatri polikliniği ve araştırma merkezlerinden olan Bambino Gesù Pediatri Hastanesi de Indi Gregory’yi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak ailenin İtalya’ya nakil talebi de geçen hafta mahkemece reddedildi.

Bunun üzerine İtalya Bakanlar Kurulu dün akşam aldığı kararla Indi Gregory’ye İtalya vatandaşlığı verdi.

Bakanlar Kurulu kararının, "Bambino Gesù Pediatri Hastanesi'nin onayı ve ebeveynlerin avukatları tarafından yapılan İtalyan vatandaşlığı talebinin'' ardından geldiği açıklandı. İtalyan hükümeti ayrıca tedavi masraflarını da karşılayacağını duyurdu.

Bu karar sonrası Başbakan Giorgia Meloni sosyal medyada paylaştığı mesajında, ''Küçük Indi için pek umut olmadığını söylüyorlar ama hayatını sonuna kadar savunmak ve anne-babasının onun için ellerinden geleni yapma hakkını savunmak için elimden geleni yapacağım'' dedi.
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