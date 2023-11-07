Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro/TL kuru zirvede /07 Kasım 2023 09:11

Euro/TL kuru zirvede

İsrail-Hamas çatışmaları ile piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, Euro/TL kuru 30,57 seviyesine çıkarak zirve yaptı. Euro dolar karşısında da Fed’in faiz artışlarında sona geldiği beklentisi ile değer kazanıyor.

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İsrail-Hamas çatışmaları ile beraber bölgede gerilimin artmasıyla Euro/TL kuru haftaya hızlı başladı.

Dolar/TL kuru 28,43'e kadar yükselirken, Euro/TL kuru haftanın ilk gününde 30,57 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yineledi.

Bloomberg'in haberine göre, Deutsche Bank'ın uluslararası döviz araştırmaları müdürü George Saravelos geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir araştırma raporunda Japon Yeni'nin, Türk Lirası ve Arjantin Pesosu ile "aynı ligde" olduğunu belirterek, Türk Lirası ve Arjantin Pesosunu dünyanın en kötü performans gösteren para birimleri olarak nitelemişti. Türk Lirası bu yıl dolara karşı yüzde 51, Arjantin Pesosu ise yüzde 94 değer kaybetti.

Kırılganlığın devam ettiği bu hafta küresel piyasalarda Merkez Bankası yöneticilerinin çeşitli ortamlarda yapacağı konuşmalarda vereceği mesajlar izlenecek. ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell, ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmaları takip edilecek.

Geçen hafta AB'de açıklanan zayıf istihdam verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında zirveye ulaştığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Euro, dolar karşısında Fed’in faiz artışlarında sona geldiği beklentisi ile de değer kazanıyor. Fed geçen hafta faizleri sabit tutmuştu.

Gelişmekte olan piyasaların para birimleri de son aylarda ABD'deki faiz oranları ve jeopolitik risklerin artmasıyla beraber baskı altında bulunuyordu.

Dış ticaret açığı artıyor

Öte yandan Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 artış göstererek 94 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde dış ticaret açığı 91 milyar dolar seviyesindeydi. İhracat Ekim ayında yüzde 7,4 oranında artarak 22 milyar 873 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 oranında artarak 29 milyar 594 milyon dolar oldu.
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