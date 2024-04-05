İngiltere’de hukukçular hükümete ‘İsrail’le silah ticaretini durdur’ dedi

Sunak: İngiltere “çok dikkatli” bir silah ruhsatlandırma rejimine sahip

Siyasetçilerden de gelen İsrail’e yönelik silah satışının durudurulmasını isteyen çağrılara karşı Başbakan Sunak yaptığı açıklamada, İngiltere’nin “çok dikkatli” bir silah ruhsatlandırma rejimine sahip olduğunu iddia etti.

Milletvekillerinin tepkileri





134 vekil silah satışısını durdurma çağrısı yapmıştı





Reuters’in haberine göre aralarında yargıçlar, avukatlar ve hukuk akademisyenlerinin de bulunduğu 600’e yakın hukukçu, Başbakan Rishi Sunak’a yazdıkları 17 sayfalık mektupta, İsrail'e askeri yardım ve malzeme sağlanmasının, “uluslararası insani hukukun ciddi bir şekilde ihlaline yol açabileceği ve İngiltere’yi soykırımın suç ortağı haline getirebileceği uyarısı yapıldı.Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Lady Hale, eski Yüksek Mahkeme yargıçları Lord Sumption ve Lord Wilson, mektuba imza atan hukukçular arasında.Üst düzey hukukçular, hükümetin "uluslararası haksız bir eyleme yardım ve yataklık etmekten" kaçınmak için silah satışlarını şimdi derhal durdurması gerektiğini bildirdi.Reuters, hukukçuların çağrısına, İngiltere'nin İsrail'i ve onun en büyük destekçisi ABD'yi çatışmanın gidişatını değiştirmeye ikna etmek için elinden gelen her türlü baskıyı kullanması gerektiğini savunan ülkenin önde gelen iki istihbarat uzmanın da destek verdiğini aktardı.İngiltere’nin İsrail’e yönelik silah satışını askıya alması yönünde artan çağrılar, pazartesi günü Gazze’de düzenlenen hava saldırısında aralarında üç İngiliz vatandaşının da bulunduğu yedi insani yardım görevlisinin öldürülmesinin ardından geldi.İsrail’in silah ithalatında İngiltere ilk sıralarda değil. Ancak, bu ülkeye yönelik ambargonun İsrail üzerinde diplomatik ve siyasi baskıyı artıracağı belirtiliyor.Muhafazakar milletvekili Paul Bristow, İngiliz yapımı silahların Gazze’deki masum sivilleri öldürecek eylemlerde kullanılabileceği fikrinin “mide bulandırdığını” söyledi ve İngiliz yardım çalışanlarının ölümlerinin hükümet için “kesinlikle bir kırmızı çizgi olması gerektiğini” söyledi.İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon aralarında 3 İngiliz vatandaşın da olduğu insani yardım görevlisinin Gazze'de öldürülmesinden sonra Dışişleri Bakanı David Cameron'a 'İsrail'e sağlanan silahların İngiliz vatandaşları öldürmekte kullanıp kullanılmadığının' soruşturulması konusunda bir açık mektup yazdı ve İsrail’e silah satışlarının askıya alınmasını istedi.İngiliz 134 milletvekili ve Lord, 27 Mart’ta İsrail’e silah satışının durdurulmasını talep eden mektubu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a göndermişti. Mektupta, “Birleşik Krallık'ın İsrail'e silah ihracatı yapması kabul edilemez” ifadeleri kullanılmıştı.