Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor?

Yaser Arafat devlet ilan etti





BM Genel Kurulu'ndan tarihi adım





İsveç, Batı Avrupa'da Filistin'i tanıyan ilk ülke

Avrupa Birliğine girmeden önce Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs, Polonya ve Romanya, Filistin'i devlet olarak kabul etti.

Avrupa'da yeni hamle

İsrail'in 7 Ekim saldırısından bu yana Gazze'de yürüttüğü savaş, dünyada Filistin devletinin tanınması çağrılarını canlandırdı.Son olarak İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını bildirdi.Filistinliler de Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olmak için tekrar başvuruda bulundu. Filistin Yönetimi'ne göre 193 BM üyesinden 137'si halihazırda devletlerini tanıyor.Ancak onlar arasında ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Batı Avrupa'nın çoğu ülkeleri bulunmuyor.Dönemin Filistin lideri Yaser Arafat, 15 Kasım 1988'de ilk intifada sırasında tek taraflı olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet ilan etti.Cezayir'de Filistin Ulusal Konseyi toplantısında bu duyuruyu yapmasının ardından Cezayir, bağımsız bir Filistin devletini resmen tanıyan ilk ülke oldu.Birkaç hafta içinde Türkiye, Hindistan, Arap dünyasının büyük bir kısmı, bazı orta ve doğu Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere onlarca ülke aynı adımı attı.2010 sonu ve 2011 başında, Orta Doğu barış sürecinin krizde olduğu bir dönemde Arjantin, Brezilya ve Şili'nin de aralarında bulunduğu bir dizi Güney Amerika ülkesi, Filistin'e desteklerini açıkladı.O dönemde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimi inşasına getirdiği geçici yasağı sona erdirme kararı Filistinlilere bu desteğin verilmesinin başlıca nedeniydi.Filistinliler, 2011'de BM'ye tam üyelik için kampanya başlattı; ancak bu girişim başarısız oldu. 31 Ekim'de BM kültür ajansı UNESCO Filistinlileri üye olarak kabul etti.Bu karara tepki gösteren ABD ve İsrail, Paris merkezli kuruma sağladıkları fonları askıya aldı.İsrail ve ABD 2018 yılında UNESCO'dan tamamen ayrıldı; Washington, geçen yıl yeniden geri dönme kararı aldı.BM Genel Kurulunda Kasım 2012'de yapılan oylamada Filistinlilerin statüsü "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltildi. Filistin bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler'de ilk kez göndere çekildi.Uluslararası Ceza Mahkemesi de üç yıl sonra Filistin'i taraf devlet olarak kabul etti.Ancak İsveç, birliğe katıldıktan sonra 2014 yılında, Batı Avrupa'da bir Filistin devletini tanıyan ilk AB üyesi oldu.Geniş bir Filistinli topluluğa sahip olan İsveç'in bu adımı İsrail tarafından ilhak edilen Doğu Kudüs'te aylarca süren çatışmaların ardından geldi.Karara sert tepki veren dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsveçlilere "Ortadoğu'daki ilişkilerin IKEA'nın kendi kendine monte edilebilen mobilyalarından çok daha karmaşık olduğunu" söyledi.AB ülkeleri, Gazze'de ölü sayısının arttığı ve kıtlığın yaşandığı dönemde Filistin'i devlet olarak tanınması çağrıları yapmaya başladı.İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri 22 Mart'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını bildirdi.