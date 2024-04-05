Disney'den, şifre paylaşımıyla ilgili radikal karar

Walt Disney Tepe Yöneticisi Bob Iger, haziran ayından itibaren abonelerin şifre paylaşımında kısıtlamalara başlayacaklarını duyurdu.



Amerikalı eğlence devi bu adımıyla abone sayısındaki artışı hızlandırmayı ve çevrimiçi yayıncılık bölümünü karlı hale getirmeye çalışıyor.



Walt Disney'in rakibi Netflix'in şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaları, 2023'ün ikinci yarısında yaklaşık abone sayısını 22 milyon arttırmasına yardımcı oldu ve Wall Street'in beklentilerini aştı



Yayın endüstrisinde konsolidasyon ihtiyacı sinyalini veren Iger, CNBC'e verdiği röportajda Disney'in uzun vadede çift haneli kar marjına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.



Iger'in röportajı, aralarında yönetimin düşük performans gösterdiğini savunan Nelson Peltz'in de bulunduğu yatırımcılarla güç savaşında diğer yatırımcıların kendisini ve şirket yöneticilerini desteklemesinden bir gün sonra geldi.



Disney, film ve televizyon serilerini yeniden canlandırmaya, çevrimiçi yayın birimini karlı hale getirmeye ve spor ağı ESPN'in geleceğini inşa etmek için ortaklar bulmaya çalışıyor.



Iger, ESPN'in stratejik ortağı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi