Varşova-Tel Aviv hattında 'gazze' krizi

"Özür dilemeli"





Duda'nın siyasi rakibi olan Başbakan Donald Tusk da söz konusu yorumun kabul edilemez olduğunu ve Polonyalıları rencide ettiğini belirterek büyükelçinin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze saldırısında bir Polonyalı yardım kuruluşu çalışanının ölmesi Varşova-Tel Aviv arasında diplomatik krize neden oldu.Polonya Dışişleri Bakanlığı, Varşova'daki İsrail Büyükelçisi Yacov Livne'yi toplantıya çağırdı.35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, İsrail'in vurduğu World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşunun aracında hayatını kaybeden yedi çalışan arasındaydı. İsrail olayı yanlış tanımlama sonucu meydana gelen bir "hata" olarak nitelendirdi.Sobol, Ukrayna, Fas ve Türkiye'deki çalışmalarının ardından son altı aydır Gazze'de yardım görevinde bulunuyordu.İsrail'in Sobol'un ailesine "uygun tazminat" ödemesi çağrısında bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Livne'nin olayla ilgili yorumunu "çirkin" olarak nitelendirdi.Livne, "Polonya'daki aşırı sağ ve solun İsrail'i "saldırıda kasıtlı cinayet işlemekle" suçlama girişimlerine karşı çıkarak, "Antisemitler her zaman antisemit olarak kalacak ve İsrail var olma hakkı için mücadele eden demokratik bir Yahudi devleti olarak kalacaktır. Ayrıca tüm Batı dünyasının iyiliği için." mesajı paylaştı.Duda, bu yorumu "çirkin" olarak nitelendirdi ve büyükelçiyi "Polonya ile ilişkilerde İsrail devleti için en büyük sorun" olarak tanımladı.Duda, İsrail'deki yetkililer trajedi hakkında "çok sakin bir şekilde" konuşuyor ancak "Ne yazık ki Polonya'daki büyükelçileri böyle bir incelik ve hassasiyeti sürdüremiyor, bu kabul edilemez." dedi.Tusk, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Livne'ye hitaben "Polonyalıların büyük çoğunluğu Hamas saldırısının ardından İsrail ile tam bir dayanışma gösterdi. Bugün bu dayanışmayı gerçekten zor bir sınava tabi tutuyorsunuz. Gönüllülere yönelik trajik saldırı ve verdiğiniz tepki anlaşılabilir bir öfke uyandırıyor." ifadelerini kullandı.Polonya ve İsrail ilişkileri zorlu birkaç yılın ardından son dönemde düzelme sürecine girmişti.Nazi Almanya'sının işgal ettiği Polonya'da Yahudileri katlettiği Holokost sırasında "Polonya'nın davranışlarının nasıl hatırlanacağı" konusunda tartışmalar yaşanmıştı.Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan World Central Kitchen (WCK) dünyaca ünlü İspanyol şef Jose Andres tarafından 2010 yılında Haiti depreminden sonra kuruldu.İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'de 7 çalışanını öldürdüğü WCK'nin kurucusu Andres, bu saldırıların "talihsiz bir hata" değil "doğrudan ve sistematik bir saldırı" olduğunu söyledi.Rus işgali altındaki Ukrayna dahil dünyanın dört bir yanında savaş ve felaketin vurduğu bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor.