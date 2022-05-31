Samanyolu Haber /Sağlık / İngiltere’de maymun çiçeği vakaları hızla artıyor /31 Mayıs 2022 08:33

İngiltere’de maymun çiçeği vakaları hızla artıyor

İngiltere’de 7 Mayıs’tan bu yana teyit edilen maymun çiçeği vaka sayısının 179’a ulaştığı bildirildi.

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Maymun çiçeği vakaları İngiltere’de artmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de 71 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği belirtilerek, ülkede 7 Mayıs’tan bu yana toplam vaka sayısının 179’a yükseldiği bildirildi.

UKHSA, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğunu belirterek, vakalarla temas halinde olanlara 21 günlük karantina öneriyor. Afrika dışındaki ilk maymun çiçeği vakası 7 Mayıs’ta İngiltere’de doğrulanırken, o günden bu yana Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika’daki bazı ülkelerde birçok vaka tespit edildi.
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