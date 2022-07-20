İngiltere’nin ardından Almanya’da da yılın en sıcak günü yaşanıyor

Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında. Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi.









Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.





Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.





Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.