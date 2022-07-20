Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’daki personel sıkıntısı, gurbetçi tatilcileri vurdu /20 Temmuz 2022 09:02

Almanya’daki personel sıkıntısı, gurbetçi tatilcileri vurdu

Almanya’daki havalimanında personel sıkıntısı nedeniyle Türkiye’ye gelen tatilcilerin valizleri, Almanya’da kaldı. Kendileri gelip eşyaları Almanya’da kalan tatilciler, büyük mağduriyet yaşıyor. Gurbetçiler, günler geçmesine rağmen valizlerine ulaşamıyor.

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Pandemi döneminde uçuşların azalmasıyla personel sayısı azalan havalimanlarında uçuşların yeniden artmasıyla personel açığı sıkıntısı yaşanıyor. Personel eksikliği sebebiyle Türkiye'ye gelen bazı tatilcilerin valizleri uçağa yüklenmedi. Türkiye'de uçaktan inip valizlerini almak için bekleyen yolcular, valizlerinin Almanya'da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Bodrum'daki otellerine giriş yapan tatilciler, yetkilileri defalarca aramalarına rağmen valizlerinin nerede olduğunu öğrenemedi. Tatil için ayırdıkları parayı, valizleri gelmediği için harcamak zorunda kalan tatilcilerin bazıları erken dönüş yapmayı planlıyor. Personel sıkıntısı nedeniyle Almanya'da binlerce tatilcinin valizinin Almanya'da kaldığı öğrenildi.

Eşi ve bir buçuk yaşındaki çocuğu ile 16 Temmuz günü Bodrum'a tatile gelen Özgün Gürbüz, Münih Havalimanı'ndan uçağa bindiklerini ve Bodrum'a geldiklerinde valizlerinin Almanya'da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Yaklaşık bir buçuk saat uçağımızın rötarlı kalkacağı söylendi. Rötarlı kalkmasının sebebinin bagajlarda problem olduğu, bagajların yüklenmesinin beklendiği söylendi. Ondan sonra kabin ekibi ‘artık uçaklara bagajlarınız yüklendi, kalkıyoruz' diye bir bilgi verdi bize. Bodrum Havaalanı'na bagaj alımını beklerken oradan bir yetkili gelip, bagajların yüklenmediğini, Münih'te kaldığını belirtti. Yaklaşık 186 tane bagajın sadece 30 ya da 36 tanesinin geldiği bilgisi verildi. Bir uçak dolusu insanın bagajları gelmedi.”

Yaşadıkları sorunla ilgili adli süreç başlatacaklarını dile getiren Gürbüz, “Senede bir kere tatile geliyoruz ve böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bunu yaşayan tek biz değiliz. Haziran ayından beri Almanya havalimanlarında aynı sorun var. Frankfurt havalimanında şu anda 20 bin valiz birikmiş durumda, gönderilmiyor” diye konuştu.
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