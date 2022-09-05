İngiltere’de on numaranın yeni sakini belli oldu

Temmuz ayında istifa etmeye zorlanan ve görevini bırakan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine gelecek isim belli oldu… Muhafazakar Parti’nin oylamasında Johnson kabinesinin dışişleri bakanı Liz Truss ile maliye bakanı Rishi Sunak kozlarını paylaştı.

Oylamadan çıkan sonuç ise bugün açıklandı ve İngiliz kamuoyunun anketlerinden çıkanlara benzer bir sonuç ortaya çıktı. Liz Truss, İngiltere’nin yeni başbakanı oldu.

Truss, İngiltere başbakanlığı için yapılan Muhafazakar parti başkanlık oylamasını yaklaşık %57.4 oy ile kazandı. 47 yaşındaki Truss bir konuşma da yaptı.

Muhafazakar Parti’nin etkinliğinde kürsüye çıkan ve açıklamalarda bulunan Truss, selefi Johnson’a teşekkür etti. Johnson’ın Brexit sürecini yönetmesinden, Covid-19 aşı dağıtım sürecini başarıyla tamamlamasından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kafa tutmasından dolayı teşekkürlerini sunan Truss’ın sözleri büyük alkış aldı.





Yarın resmi olarak göreve başlayacak Truss, yaptığı konuşmada, “2019’da verdiğimiz sözlerin karşılığını vereceğiz. Vergileri azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak için büyük planlarımız var” dedi. Truss ayrıca enerji krizi konusunda da çalışmaları olduğunu vurguladı.





MÜLTECİLERİ TÜRKİYE’YE GÖNDERMEK İSTİYORDU





Johnson’ın istifa kararı sonrasında Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında öne çıkan isimlerden biri olan Truss’ın milletvekilleriyle yaptığı özel görüşmelerde sığınmacıları Türkiye’ye gönderme planını gündeme getirdiği 16 Temmuz’da ortaya çıkmıştı.





O dönem İngiliz medyasına konuşan Muhafazakar milletvekili Christopher Chope, Truss’ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına sıcak baktığını aktardı. Truss’a yakın bir kaynak da Truss’ın bu konuda Türkiye’yle müzakereye sıcak baktığını belirtti.





The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye’nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazmıştı. Haberlerde halihazırda Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacıya ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna da dikkat çekilmişti.





ANKARA: TÜRKİYE SINIR MUHAFIZI OLMAYACAK





Truss’ın Türkiye ile ilgili gizli planları sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamalarda bulunmuştu.





Bilgiç, “Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak” demişti.