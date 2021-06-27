İngiltere’nin yeni sağlık bakanı belli oldu

Geçen yıla kadar ekonomi bakanı olarak görev alan Javid, göreve gelmesinin ardından kısa bir açıklama yaptı.BBC News’e konuşan Javid, “Halen salgının içindeyiz ve bir an önce bundan kurtulmak için çalışmalara ağırlık vermek istiyorum. Bu durumdan kurtulmak ve normale olabildiği kadar hızla dönmek en büyük önceliğim” dedi.





NE OLMUŞTU?





Corona virüsü salgınına müdahale etmekte yavaş hareket eden ve çelişkili kararları sebebiyle tepki çeken Sağlık Bakanı Matt Hancock’un önceki gün gizli görüntüleri ortaya çıkmıştı.





Kendisi gibi evli olan danışmanı ile birlikte öpüştüğü görüntülerin basına sızmasının ardından Hancock, sosyal mesafe kurallarını ve protokolleri deldiği gerekçesiyle istifa etmişti.



