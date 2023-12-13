İngiltere parlamentosu 'Ruanda'ya sürgün! tasarısını kabul etti

Ruanda ile yapılan yeni anlaşma neyi içeriyor?





İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası, Ruanda’ya sığınmacı gönderilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.İngiltere dışında Batı ülkelerinde de tartışma konusu olan ve insan hakları derneklerinin tepkisini çeken tasarı için 313 “evet”, 269 “hayır “oyu çıktı.Başbakan Rishi Sunak, muhafazakar parti içinde “yeteri kadar sert olmadığı” gerekçesiyle eleştirilen tasarıya destek sağlayabilmek için son bir haftadır yoğun çaba içine girmişti.Tasarının muhafazakârların çoğunlukta olduğu Avam Kamarası’nda sorunsuz kabul edilmesi Başbakan Sunak’a rahat bir nefes aldırdı.Oylama öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Sunak, parti üyelerine “yasa dışı göç karşıtı şimdiye kadarki en sert yasa tasarısını” desteklemeleri çağrısında bulundu.Sunak, "Bu tasarı bize suç çetelerinin ya da yabancı mahkemelerin değil bu ülkeye kimin geleceğini kontrol etmemizi sağlayacak. Kaçak tekneleri durdurmak için bu tasarıyı desteklememiz gerekiyor.” dedi.İngiliz hükümetinin, geçen yıl ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefi önce AİHM sonra merkezi Londra’daki Yüksek Mahkeme’ye takılmıştı.Bunun üzerine İngiltere, 5 Aralık'ta Ruanda ile yeni bir anlaşma imzalamıştı.Bu anlaşmaya göre, İngiltere'nin Ruanda'ya gönderdiği düzensiz göçmenler, İngiltere dışında başka bir üçüncü ülkeye sınır dışı edilemeyecek.Ruanda'daki diğer sığınmacılarla aynı haklara sahip olacak söz konusu kişilerin yasal talepleri için destek verilecek.Ruanda'nın sorumlulukları bağımsız gözlemciler tarafından kontrol edilecek.Yasa tasarısıyla Ruanda, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilebileceği güvenli ülke kabul edilecek.Ruanda'nın güvenli olduğunu gösterir yasal adımlar ve uygulamalar da hayata geçirilecek.Ruanda ise İngiltere'nin uluslararası hukuka bağlı kalmaması halinde ülkesinin anlaşmayı iptal edeceği uyarısında bulunmuştu.