Zara'nın yeni reklamı, boykot kampanyasını tetikledi

İsrail-Hamas çatışmasından bu yana boykot çağrıları güçleniyor





Puma, İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sona erdirecek





İspanyol giyim markası Zara, Filistin yanlısı aktivistlerin moda perakendecisini boykot etme çağrılarına neden olan, uzuvları kesik mankenlerin ve kefeni andıran beyaz örtüyle sarılmış heykellerin yer aldığı reklamlarını web sitesinden ve uygulamasından kaldırdı, ardından özür diledi.Zara'nın sahibi olan çatı kuruluş Inditex, reklamların "normal içerik yenileme prosedürü" olduğu açıklamasında bulundu.Inditex daha sonra Instagram hesabından bir özür mesajı yayınladı.Zara'nın, "Gazze'de kefene sarılı çocuğunu kucaklayan Filistinli bir anneyi" andıran reklam görüntüleri, sosyal medya platformlarında "#BoycottZara" paylaşımlarını beraberinde getirdi.Çeşitli platformlarda Zara'yı boykot çağrısında bulunan yüz binlerce ileti paylaşıldı.Fotoğraflardan birinde bir manken beyaza sarılmış bir mankeni taşırken, bir diğerinde bir büst yerde yatarken, bir diğerinde ise kolları kesik bir manken görülüyor.Eleştirmenler fotoğrafların Gazze'deki beyaz kefenli Filistinlilerin ceset fotoğraflarına benzediğini belirtti.Şirketin açıklamasında "atölye koleksiyonunun temmuz ayında tasarlandığını ve fotoğrafların eylül ayında çekildiğini" belirtildi.Instagram'da yapılan yorumlarda ise koleksiyonun "ne zaman tasarlandığının herhangi bir öneminin olmadığı, ne zaman paylaşıldığının yeterli olduğu" dile getirildi.Firma, 7 Aralık'ta koleksiyonun lansmanında geçmiş yüzyıllardaki erkek terziliğinden esinlendiği savunmasında bulundu.Fotoğraflarda merdivenler, paketleme malzemeleri, ahşap kasalar ve vinçlerle dolu bir sanatçı atölyesi ile tulum giyen asistanlar yer alıyor.Bu arada bu durum, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları şiddetlenirken ve şirket boykotu çağrıları artarken küresel markaların da karşı karşıya olduğu hassasiyetin altını çiziyor.Web Summit'in CEO'su, İsrail-Hamas çatışması ile ilgili yaptığı yorumların ardından ekim ayında istifa etmişti.Öte yandan McDonald's ve Starbucks gibi Batılı markalara yönelik Gazze'deki savaşla bağlantılı boykot kampanyaları, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Türkiye ve Fas başta olmak üzere birçok ülkede devam ediyor.Kampanyanın hedef aldığı şirketlerden bazıları İsrail yanlısı bir tutum sergiledikleri için eleştirilirken, bazılarının da İsrail ile mali bağları ya da İsrail'de yatırımları olduğu iddia ediliyor.Geçen yıl Zara'nın İsrail'deki yerel bir bayisinin direktörünün aşırı milliyetçi bir politikacının kampanya etkinliğine ev sahipliği yapması, bazı Filistinli ve İsraillinin tepkisini çekmişti.Bu arada boykot kampanyalarından etkilenen markaların sonuncusu Almanya menşeli spor malzemeleri üreticisi Puma oldu.Financial Times'ın haberine göre, spor giyim şirketi salı günü yaptığı açıklamada, İsrail milli futbol takımının sponsorluğunu gelecek yıl sona erdireceğini duyurdu.Ancak şirket bunun 7 Ekim tarihinden çok önce, 2022 yılında alınmış bir karar olduğunu dile getirdi.Reuters'a konuşan bir Puma Sözcüsü, "Yeni sözleşme imzalanan iki milli takımla (yeni bir bildiri takımı da dahil olmak üzere) bu yıl veya gelecek yıl açıklanacak olsa da, Sırbistan ve İsrail gibi bazı federasyonların sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek." ifadelerine yer verdi.