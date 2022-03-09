Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere: Putin başarısızlığa uğrayana kadar dinlenmeyeceğiz /09 Mart 2022 22:59

İngiltere: Putin başarısızlığa uğrayana kadar dinlenmeyeceğiz

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İngiltere ve ABD, Putin'e karşı koalisyon kurmak için uluslararası çabalara öncülük etti” dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Putin başarısızlığa uğraması gerekiyor. Bunun için yanıtımız da daha hızlı olmalıyız. Yaptırımlarımızı katlamalıyız” dedi.Liz Truss, “Ukrayna’ya savunma ekipmanları göndermeye devam etmeliyiz. Putin başarısızlığa uğrayana kadar dinlenmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“AMACIMIZ PUTİN’İN BAŞARISIZ OLMASIDIR”

Truss, Ukrayna hava sahasının korumanın en iyi yolunun Ukrayna'ya hava savunma silahları sağlamak olduğunu açıkladı. Truss, “Amacımız Putin'in ve saldırgan eylemlerinin başarısız olmasıdır” dedi.

Truss, “İngiltere’nin Ukrayna’ya gitmeyeceğini daha önce açıkça belirttim. Ukrayna’ya sağlayabileceğimiz en iyi destekleri sağlıyoruz. Ayrıca ABD’nin yaptığı gibi bilgi paylaşmak, Putin’in oyunlarını bozmak için bilgi aktarmak önemli” şeklinde konuştu.

BLINKEN’DAN RUSYA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Amaç saldırganlığı sona erdirmek, hayat kurtarmak ve gereksiz yere kan dökülmesini önlemektir” ifadelerini kullanarak, ABD birliklerinin veya jetlerinin bölgeye konuşlandırılmasının çatışmanın genişlemesine yol açacağını aktardı.

Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hükümeti değiştirmek istese bile bunun Ukrayna halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti.
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