Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durdurdu /01 Ocak 2023 16:27

İngiltere, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durdurdu

İngiltere, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada “Putin'in yasadışı savaşını finanse etmesini engelliyoruz” denildi.

SHABER3.COM

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD’nin Ukrayna savaşı nedeniyle bir dizi yaptırıma tabi tutulan Rusya’yla ilgili yeni bir adım attı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

FCDO’dan yapılan açıklamada, “Bugün İngiltere, Rusya'dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını durdurdu. Putin'in yasadışı savaşını finanse etmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri bağımlılıklarını azaltmaları için destekliyoruz” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:25