İngiltere, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durdurdu

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD’nin Ukrayna savaşı nedeniyle bir dizi yaptırıma tabi tutulan Rusya’yla ilgili yeni bir adım attı.





İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının durdurulduğunu açıkladı.





FCDO’dan yapılan açıklamada, “Bugün İngiltere, Rusya'dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını durdurdu. Putin'in yasadışı savaşını finanse etmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri bağımlılıklarını azaltmaları için destekliyoruz” denildi.

