2022 Rus zenginlerin yatlarının limanlara çekilme yılı oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





2022 yılı biterken sene sonu değerlendirmeleri ve istatistikler çıkmaya devam ediyor.





İlginç verilerden bir tanesi Rus zenginlerin dünyanın farklı limanlarındaki yatlarının ya limanlara çekilmesi ya da tek tek elden çıkartılmaları.





2000 yılların başından itibaren dünya piyasalarına lüks harcamaları ve yat tutkularıyla çıkmaya başlayan Rus zenginlere 2022 yılında yaptırımlar nedeniyle sessizliğe büründüler. Çok sayıda yat limanlardan hiç çıkamadı.





Batılı devletler, hem kendi sahillerinde hem de etki ettikleri ülkelerde Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle Rus oligarh ve zengin iş adamlarının ve hatta önde gelen devlet adamlarının mülklerine ipotek koydu. Onlarca lüks yat satıldı, onlarcası gizlendi.