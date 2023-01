İmamoğlu: Soruşturma imalathanesi kurdular

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada gündemi değerlendiren İmamoğlu, "Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor" dedi.







İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





RAKİBİMİZ 150 GÜNDE 150 SORUŞTURMA HEDEFİYLE HAREKET EDİYOR

Zamana karşı yarışıyoruz, her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz zamana karşı yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor.





ARTIK NEYİ DAVA EDİYORLAR, NEYİ SORUŞTURUYORLAR TAKİP EDEMİYORUZ

Yaptıkları, soruşturmalara bakışları, ‘biri tutmazsa acaba öbüründe tutturabilir miyiz?' İşi gücü bıraktılar, aleyhimize inceleme, soruşturma, dava gibi bir sürü şey imal ediliyorlar. Halk dilinde bildiğimiz gibi tam bir merdivenaltı imalatı. Ankara’da bir yerlerde, henüz yerini tespit edemediğimiz çünkü ruhsatlı değil, İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Açıkçası artık neyi dava ediyorlar, neyi soruşturuyorlar ben ve arkadaşlarım takip edemiyoruz. Hızlarına yetişemiyoruz.





PORTREYE SORUŞTURMA BAŞLATMA BECERİSİ ORTAYA KOYDULAR

Son olarak Fatih Sultan Mehmet Han’ın portresini İstanbul’a, Türkiye’ye kazandırdık diye bir soruşturma daha başlattılar. Allah akıl fikir versin. Kaldı ki daha önce valiliğe yapılan şikayet üzerine, valiliğin yaptığı araştırmada akılcı yaklaşımla böyle bir soruşturma mı olur deyip soruşturmaya gerek yoktur kararı almalarına rağmen bu akıldışı, merdivenaltı, İmamoğlu’na soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu, AK Parti militanı olan baş müfettişin başında olduğu bir soruşturmayla bir portreye soruşturma başlatma becerisi ortaya koydular. Fatih Sultan Mehmet’in kim olduğuna baksalar aslında böyle girişimleri yapmazlar. Toprakları değil gönülleri fethetmeye yönelik bir prensibe sahip olan Fatih Sultan Mehmet çok özel bir padişahtı. Biraz ondan ders alsalar bugün bu yaptıkları işleri yapmazlardı. Eğer İBB’yi fethetme niyetiniz var ise önce İstanbul halkının gönlünü fethedeceksiniz. Ama İstanbullunun gönlünü fethedecek ne güçleri, ne cesaretleri ne de yetenekleri var.





BİZ İŞİMİZLE ANILACAĞIZ, SİZ SORUŞTURMALARINIZLA

Açtığınız her soruşturma ile sadece 16 milyon İstanbullunun değil, 85 milyon milletimizin gönlünden fersah fersah uzaklaşıyorsunuz. Uyarıyorum, kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın. Biz işimizle anılacağız, siz soruşturmalarınızla...