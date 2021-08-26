İngiltere, Türkiye'yi yine kırmızı listede tuttu

İngiltere hükümeti, trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi. Buna göre Türkiye yine İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korudu.





12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti.





İngiltere'nin talep ettiği bazı Covid-19 verilerinin paylaşılmaya başlanmış olması, Türkiye'nin bu listeden çıkabileceği yönündeki umutları artırmıştı.





Öte yandan; Tayland ve Karadağ'ın da pazartesi sabah saat 4'ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı.





Kanada, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Litvanya ve İsviçre ise turuncu listeden yeşil listeye alındı.





11 gecelik otel karantinası zorunluluğu





Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.





Türkiye'den otel karantinasına girmeden İngiltere'ye ulaşmanın tek yolu, turuncu veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.





Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyordu





Son günlerde Türk ve İngiliz basınında Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılma ihtimalinin olduğu belirtiliyordu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasına ilişkin olarak, "Kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu yönünde bilgiler geliyor" demişti.





İngiltere Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin Covid verilerini uluslararası formatta girmesi girmesi gerekiyor





İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin "kırmızı listede" kalma nedenini açıklarken Türkiye'nin, Covid-19 vaka verilerini uluslararası bir format olan GISAID sistemine yüklemesi gerektiğini söylemişti.





"Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor" diyen Shapps, "Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi'ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, Koronavirüs’ün o ülkedeki varyantlarına ve Covid-19'a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor" ifadesini kullanmıştı.





Premier Lig'de oynayan futbolcular milli maçlara gelemeyecek





İngiltere Premier Lig kulüpleri, önümüzdeki ay oynanacak olan milli maçlarda, Covid-19 kırmızı listesinde bulunan ülkelerin milli takımlarına oyuncularını göndermeme kararı almıştı.





Buna göre Türkiye A Milli Futbol Takımına Leicester City'den Çağlar Söyüncü, Watford'dan Ozan Tufan ve Brentford'dan Halil Dervişoğlu katılmayacak.





Kriterler nedir?





İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.





Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.





Bu kriterler arasında ülkelerin farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeleri, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durumu, farklı varyantlara ilişkin takip ve gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.