İngiltere ve NATO’dan yeni savaş stratejisi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





The Guardian'ın haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zalujny, Ağustos ortasında Polonya-Ukrayna sınırında iki üst düzey NATO askeri personeliyle gizli bir toplantı yaptı.







İngiliz yayın organına göre, NATO Başkomutanı Christopher Cavoli ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Anthony Radakin'in de katıldığı 5 saatlik toplantının amacı, Ukrayna'nın askeri stratejisini belirlemek.





Askeri liderler, Ukrayna'nın karşı saldırısında duraklayan ilerlemenin yanı sıra kışa yönelik muharebe operasyonları planlarını nasıl ele alacaklarını görüştüler. Gazete, kaynaklarının sınırdaki görüşmenin ayrıntılarını paylaşmadığını ancak onlara göre, tartışmalar sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin stratejisinin değiştiğini belirtiyor.





İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, Ukrayna ordusunun artık Zaporojye cephesine daha fazla odaklandığını söyledi. Onlara göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Azak Denizi'ne ulaşmaya çalışacak.