Samanyolu Haber /Spor / LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu /27 Ağustos 2023 19:31

LeBron James'in oğlu Bronny'nin neden kalp krizi geçirdiği belli oldu

Ünlü NBA yıldızı LeBron James'in oğlu Bronny James geçtiğimiz ay kalp krizi geçirmişti. 18 yaşındaki James'in neden kalp krizi geçirdiği açıklandı.

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Geçtiğimiz ay NBA oyuncusu LeBron James'in kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Bronny James antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan 18 yaşındaki James tedavi altına alınmıştı.

Genç basketbolcunun ailesi, Bronny James'in doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

"BASKETBOLA DÖNECEĞİNDEN EMİNİZ"

Yapılan açıklamada James'in rahatsızlığının "anatomik ve işlevsel açıdan kayda değer" olduğu belirtildi. James'in tedaviye başladığını belirten ailesi "Bronny'nin tamamen iyileşeceğinden ve yakın gelecekte basketbola döneceğinden eminiz" açıklamasında bulundu.

24 Temmuz'da idman esnasında kalbi duran James, kaldırıldığı hastaneden üç gün sonra taburcu edilmiş ve Avrupa turuna da katılamamıştı.

LEBRON JAMES'İN AÇIKLAMASI

Oğlunun rahatsızlanmasının ardından LeBron James "Aileme sevgi ve dualarını gönderen sayısız insana teşekkür etmek istiyorum. Sizi hissediyoruz ve çok minnettarım. Herkes harika gidiyor. Ailemiz bir arada, güvende ve sağlıklı ve sevginizi hissediyoruz. Hazır olduğumuzda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak ama herkese desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemek istedim!" açıklamasında bulunmuştu.
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