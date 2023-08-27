Samanyolu Haber /Gündem / Yemeğe tuz eklememek kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 20 azaltabilir /27 Ağustos 2023 19:39

Yemeğe tuz eklememek kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 20 azaltabilir

Yapılan yeni bir araştırma, yemeklerde tuz kullanımını kesmenin kalp krizi ve inme ihtimalini yaklaşık beşte bir oranında azaltabileceğini gösterdi.

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Araştırma, yemeğe tuz eklemenin kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini artırdığını göstermişti. Şimdi ise uzmanlar tuz kullanımını azaltmanın veya tamamen bırakmanın kalp sağlığına ne kadar faydalı olabileceğini ortaya koydu. 

Araştırmacılar, yemeklerine hiç tuz eklemeyenlerin ekleyenlere kıyasla yüzde 20 daha az kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyon geçirdiğini gördü. 

Atriyal fibrilasyon,  kalp ritminde hızlanma ve düzensizliğe sebep oluyor; bu da baş dönmesi, nefes daralması ve yorgunluğa sebep olabiliyor. Atriyal fibrilasyonu olanların inme geçirme ihtimali yüzde 5 artıyor. 

Araştırmanın başyazarı Güney Kore Kyungpook Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nden Dr Yoon Jung Park, "Araştırmamız yemeğe daha az tuz koyanların daha az atriyal fibrilasyon riski taşıdığını gösteriyo" dedi. 

Araştırmanın bulguları, bu hafta sonu Amsterdam'da gerçekleşen ve dünyanın en büyük kalp sağlığı konferansı olan Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık buluşmasında sunuluyor.

Araştırma için Birleşik Krallık biyobankasından 40-70 yaş aralığındaki insanların verileri kullanıldı. Verileri alınan insanlara ne sıklıkla yemeklerine tuz eklediği soruldu. Araştırmacılar daha sonra bu kişileri 11 yıl boyunca takip etti. 


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