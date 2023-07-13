Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere vize ücretlerine zam geliyor /13 Temmuz 2023 20:35

İngiltere vize ücretlerine zam geliyor

İngiltere'de kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin artırılacağını söyledi.

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Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,  kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıkladığı basın toplantısında, uzmanlardan oluşan bir kurulun tavsiye ettiği zam oranını kabul ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda polise yüzde 7, öğretmenlere yüzde 6,5, pratisyen hekimlere ise yüzde 6 zam verildiğini belirten Sunak, bu sene hükümetle zam konusunda anlaşamayan öğretmenlerin yeni teklifle grev kararlarını askıya aldığını da kaydetti.

Sunak, grev kararı alan diğer sendikalardan da bu karardan vazgeçmelerini ve zam teklifini kabul etmelerini isteyerek, “Grevler yalnızca binlerce randevunun iptal edilmesine sebep olmuyor aynı zamanda hastanelerde bekleme sürelerini de uzatıyor. Bu bizim son teklifimiz. Daha fazla zam pazarlığı olmayacak. Bu yılın ödemeleriyle ilgili daha fazla görüşme yapmayacağız. Artık hiçbir grev bizim kararımızı değiştiremez.” ifadelerini kullandı.

“VİZE ÜCRETLERİNİ ARTIRACAĞIZ”

Bütçede olmayan bir paranın nereden geleceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Sunak, “Vergi zammı yapmaya hazırlanmıyorum.” dedi.

Sunak, ülkeye gelen göçmenlerin ödediği sağlık sigortası ücretlerine zam yapılacağını kaydederek, “Vize ücretlerini bir miktar artıracağız. Ülkemize yasal olarak gelen göçmenlerin ödediği sağlık ödemelerine de zam yapacağız. Sağlık hizmetlerinden yararlananların buraya bir ödeme yapması gerek. iki ödeme de yakın zamanda zamlanmamıştı.” diye konuştu.

Başbakan Sunak, vize ücreti ve göçmenlerin sağlık ödemelerine yapılacak zamla kasaya milyarlarca sterlin gireceğini de öne sürdü.
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