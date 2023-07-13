Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan-Putin arasında gerilim: Dikkat çekici yorum /13 Temmuz 2023 20:06

Erdoğan-Putin arasında gerilim: Dikkat çekici yorum

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından sonra dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre bu hafta uluslararası kamuoyunun gözü Litvanya’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’ndeydi… Zirvenin kritik dönemeçlerinden biri Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştükten sonra İsveç’in üyeliği için pozitif sinyal vermesi Türkiye ile Rusya arasında da gerilimi artırdı.

Bu konuda dikkat çekici bir analiz ABD medyasından geldi… ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, “Rusya’nın savaşı yeni bir hasara sebep oldu: Putin-Erdoğan bağı” başlığını kullandı. Erdoğan’ın İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Rusya’da birçok ismin Türkiye karşıtı bir tutum sergilediği hatırlatıldı.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin geçen hafta İstanbul’a gelerek temaslarda bulunmasına dikkat çekilirken, “Rusya’da Erdoğan ile iyi bir ilişki kuran Putin, Erdoğan’ın Batılı liderlerle daha yakın bir işbirliği içerisinde hareket etmesi endişe yaratıyor ve bu da Rusya’nın savaşının Moskova’nın en değerli ilişkilerinden birine zarar vereceği yönünde fikirlerin oluşmasına sebep oluyor” yorumu yapıldı.

ANA AKIM MEDYASI SORGULUYOR

Kremlin’in Ankara’nın hamlelerini dikkatli bir şekilde eleştirdiği belirtilirken, aşırı milliyetçilerin Erdoğan’ı sert bir şekilde eleştirdiği hatırlatıldı ve “Rus ana akım medyası da Türk liderin hamlesinin kalıcı olup olmadığını sorguladı. Putin’in Erdoğan ile yakın ilişkisi Rusya’nın Batı’nın yaptırımlarını arka kapıdan delmesine yardım etti. Her iki isim de Batı’nın gücüne karşı mücadele etme amacını paylaşıyor” denildi.

Geçen ay paralı asker grubu Wagner’in ayaklanma girişimi sonrasında Erdoğan’ın Putin’e tam destek mesajı yayınladığı belirtilirken Mayıs ayındaki seçimden sonra da Putin’in Erdoğan’ı ilk tebrik edenlerden biri olduğu aktarıldı.
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