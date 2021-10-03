Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de askerler akaryakıt dağıtmaya başlıyor /03 Ekim 2021 18:18

İngiltere'de askerler akaryakıt dağıtmaya başlıyor

Tanker şoförü krizinin yaşandığı İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.

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Hükümetten yapılan açıklamada, "100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 askeri tanker personeli, hükümetin benzin istasyonları üzerindeki baskıyı daha da hafifletmek ve ağır vasıta sürücüsü eksikliğini gidermek için daha geniş kapsamlı eyleminin bir parçası olarak geçici destek sağlamak üzere pazartesi gününden itibaren görevlendirilecek." denildi.

Shell, BP ve Esso da dahil olmak üzere yakıt operatörleri, "İngiltere rafinerilerinde bol miktarda yakıt" olduğunu ve talebin yakında normale dönmesini beklediklerini duyurdu.

Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.


"Yakıt sıkıntısı yok"

İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Endüstrinin geçen haftaki muazzam çabaları sayesinde, pompalardaki durumun yavaş yavaş iyileştiğine dair sürekli işaretler görüyoruz. Birleşik Krallık'ta ulusal bir yakıt sıkıntısı olmadığını ve insanların normal şekilde yakıt almaya devam etmesi gerektiğini vurgulamak önemli. Normal satın alma alışkanlıklarımıza ne kadar erken dönersek, o kadar çabuk normale dönebiliriz" dedi.

Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.


Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.
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