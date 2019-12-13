İngiltere'de Boris Johnson seçimi kazandı

Yeni kabinenin Pazartesi, Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın da 20 Aralık Cuma günü yapılması planlanıyor.BBC Türkçe'nin aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümet kurma izni aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, ülkenin artık Brexit konusunu geride bırakması gerektiğini söyledi.





Herkese eski meseleleri kapatma ve iyileşme sürecini başlatma çağrısı yapan Johnson, "Bu ülke, kavgalara ara vermeyi ve Brexit hakkındaki tartışmaları kalıcı olarak sona erdirmeyi hak ediyor" dedi.





Johnson, hükümet olarak öncelikli meselelerinin sağlık sistemine kaynak aktarılması olacağını belirterek, 50 bin yeni eleman alınacağı ve yeni hastanelerin açılacağı vaatlerini yineledi.Johnson, "Ülke olarak birleşeceğiz ve üst seviyelere çıkacağız" dedi.





İngiltere'de dün yapılan seçimlerde iki Türkiye kökenli adaydan birisi seçilerek, parlamentoya girmeyi başardı.İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim sonuçlarından dolayı "en yoksul kesimler" adına büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İşçi Partisi, seçimlerde 59 sandalye kaybetti ve milletvekili sayısı 203'e geriledi. Bu, İşçi Partisi'nin 1935 yılından bu yana kaydettiği en kötü performans oldu.





Corbyn seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, önümüzdeki yılın başlarında partinin yeni liderini seçene kadar görevde kalacağını söyledi.





İngiltere'de dün düzenlenen seçimlerin sonucunda parlamentoya giren kadın milletvekili sayısı tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.Parlamentodaki 650 sandalyenin 220'sini kadın adaylar kazandı. Böylece parlamentoda kadınların oranı yüzde 34'e yükseldi.





202 sandalye kazanan İşçi Partisi, 104 ile en fazla kadın milletvekili çıkartan parti olurken, 87 kadın aday da Muhafazakar Parti'den parlamentoya girdi.