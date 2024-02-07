Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de 'mezarda emeklilik' tartışması /07 Şubat 2024 09:11

İngiltere'de 'mezarda emeklilik' tartışması

Avrupa'da yaşlanan nüfus nedeniyle emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları İngiltere'ye de taşındı. Yayımlanan bir rapor, ülkede emeklilik yaşının en geç 2050'de 71'e yükseltilmesi gerekeceğini ortaya koydu.

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Avrupa'da nüfus yaşlanırken emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları yaşanıyor. Son olarak İngiltere'de bir düşünce kuruluşunun araştırması, şu an 66 olan emeklilik yaşının en geç 2050'den itibaren 71'e yükseltilmesi gerekeceğini ortaya koydu.

Uluslararası Uzun Ömür Merkezi'nin araştırmasında emeklilik yaşının 2026 yılında 67’ye 2044 yılında ise 68’e çıkması öngörülüyor. Raporda çalışan nüfus ile emekli nüfus arasındaki mevcut dengenin korunabilmesi için 2050'den itibaren emeklilik yaşının 70 ya da 71'e yükseltilmesi gerekeceği belirtilerek "Ancak çalışan nüfusun yaşını, eğitimle geçen süreyi hesaba katacak şekilde 20-64 olarak tanımlarsak resmi emeklilik yaşının 70 yaş üstüne çıkması 2040'da da gerçekleşebilir" denildi.

Araştırmada, kişilerin emeklilik öncesinde sağlık sorunları nedeniyle resmi emeklilik yaşından çok daha önce emekliye ayrıldıklarına da işaret edildi. Bundan dolayı hükümetin emekli maaşlarını finanse etmekte kullandığı vergi gelirlerinin de azaldığı kaydedildi.

Fransa'da geçen yıl emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması, ülke çapında haftalar süren protesto gösterilerine yol açmıştı.
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