Husiler Kızıldeniz’e 6 füze daha fırlattı

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, ABD deniz kuvvetlerinin Salı günü füzelerden en az birini vurduğunu, diğerlerinin ise denize düştüğünü söyledi.



İngiliz güvenlik firması Ambrey'e göre Husilerin füzelerinden biri Salı günkü saldırılar sırasında Barbados bandıralı, İngiltere'ye ait bir kargo gemisinin iskele tarafında küçük çaplı hasara yol açtı.



Husilerin saldırıları, ABD ordusunun patlayıcı yüklü iki Husi kamikaze insansız teknesine karşı son savunma saldırılarını gerçekleştirdiğini açıklamasından saatler sonra yaşandı.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), gemilerin "bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.



"Husilerle savaş halinde değiliz. Husilerle savaşa girmeyi düşünmüyoruz ama saldırılara devam ederlerse kabiliyetlerini bozmaya ve zayıflatmaya devam edeceğiz" diyen Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Pazar günü düzenlediği saldırılarda Husilere ait çok sayıda seyir füzesi vurulduğunu, Cumartesi günü ABD ve İngiltere Yemen'de en az 36 Husi hedefini yok ettiğini söyledi.



Buna karşın Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarının Gazze halkıyla dayanışma amaçlı olduğunu belirtti ve ABD ile İngiltere'nin saldırılarına rağmen saldırılarını sürdürme sözü verdi.



Husi yetkilisi Muhammed el-Buhaiti, Pazartesi günü X sosyal medya platformundaki açıklamasında, "İsrail'e karşı savaşımız ahlakidir çünkü amacı Gazze'deki soykırım suçlarını durdurmak ve kuşatma altındaki sakinlerine gıda, ilaç ve yakıt girişine izin vermektir ve bu amaç dünyadaki tüm özgür insanların iradesini temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.