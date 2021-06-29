Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de 20 bin 479 yeni vaka /29 Haziran 2021 23:05

İngiltere'de 20 bin 479 yeni vaka

Aşılamanın hızlı ilerlediği İngiltere'de delta varyantının da etkisiyle günlük vaka sayısının 20 binin üzerinde olduğu açıklandı.

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İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 20 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 775 bin 301'e ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 479 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 775 bin 301'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 126'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 581 bin 771 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 32 milyon 721 bin 762 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.
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