İngiltere'den Sisi'ye gözdağı

Guernica 37'nin izahında Mısır Devrim Konseyi'nin talebi üzerine harekete geçildiği belirtilerek, müracaatta Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümü ile ölümü öncesi gördüğü ve eziyet teşkil eden muamelenin soruşturulmasının istediği vurgulandı.







"MURSİ'NİN ÖLÜMÜNÜN CEZASIZ KALMASINA MÜSAADE VERİLEMEZ"





Sisi'nin, Mursi'ye yapılan işkenceden habersiz olduğunun düşünülemeyeceği belirtilen izahta, "Mursi'nin gördüğü muamelenin ölümüne katkıda bulunduğu sadece faraziye değil, askeri rejimin elinde gördüğü muamelenin onu öldürdüğü ve niyetin de bu olduğuna değin inandırıcı argümanlar var." denildi.





İzahta, Mursi'in ölümünün cezasız kalmasına müsaade verilemeyeceği ve tahkikat veya kovuşturma fırsatının oluşması vaziyetinde bunun gereğinin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.