Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Sisi'ye gözdağı /20 Ocak 2020 20:03

İngiltere'den Sisi'ye gözdağı

Sisi’yi destekleyen batıdan, Sisi’ye soruşturma açıldığı duyuruldu.Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odaları (Guernica 37), Abdulfettah es-Sisi'nin İngiltere ziyareti öncesi Londra Polisi Terörle Mücadele Biriminden, "Mısır hükümeti ve devlet müesseseleri aleyhindeki emin eziyet iddialarını" soruşturmasını istedi.

SHABER3.COM

Guernica 37'nin izahında Mısır Devrim Konseyi'nin talebi üzerine harekete geçildiği belirtilerek, müracaatta Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümü ile ölümü öncesi gördüğü ve eziyet teşkil eden muamelenin soruşturulmasının istediği vurgulandı. 

"MURSİ'NİN ÖLÜMÜNÜN CEZASIZ KALMASINA MÜSAADE VERİLEMEZ" 

Sisi'nin, Mursi'ye yapılan işkenceden habersiz olduğunun düşünülemeyeceği belirtilen izahta, "Mursi'nin gördüğü muamelenin ölümüne katkıda bulunduğu sadece faraziye değil, askeri rejimin elinde gördüğü muamelenin onu öldürdüğü ve niyetin de bu olduğuna değin inandırıcı argümanlar var." denildi. 

İzahta, Mursi'in ölümünün cezasız kalmasına müsaade verilemeyeceği ve tahkikat veya kovuşturma fırsatının oluşması vaziyetinde bunun gereğinin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'den Sisi'ye gözdağı Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:09