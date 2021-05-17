Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den yeni adım: Sinema ve müzeler dahil büyük açılma /17 Mayıs 2021 12:58

İngiltere'den yeni adım: Sinema ve müzeler dahil büyük açılma

İngiltere'de normalleşme haritasının üçüncü aşaması bugün başladı. Bu kapsamda 132 gündür kapalı olan sinema, tiyatro ve müzeler gibi eğlence merkezleri kapılarını açıyor. Tüm sınırlamaların kaldırılmasının planladığı son aşama ise 21 Haziran'da.

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İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete giriyor. 

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla ülkede eğlence merkezleri de dahil olmak üzere daha fazla işletme yeniden açılacak.
Açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişi katılabilecek.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez Kovid-19 testi yaptırmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

Dört aşamalı yol haritası

Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere, açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.
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