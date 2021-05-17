Samanyolu Haber /Gündem / Şengül Ağabeyin tedavisi sürüyor, sevenlerinden dua bekliyor /17 Mayıs 2021 12:54

Şengül Ağabeyin tedavisi sürüyor, sevenlerinden dua bekliyor

Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın hastanede Corona tedavisi devam ediyor.

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Nisan ayında COVID-19 virüsüne yakalanan ve yaklaşık bir aydır Almanya'daki bir devlet hastanesinde tedavi altında bulunan Mehmet Ali Şengül Hoca'nın, yakınları aracılığıyla alınan bilgiye göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun süredir makineye bağlı oksijen tedavisiyle hastane süreci devam eden ve uyutulan Şengül ağabeyin durumuyla ilgili kan değerlerinin stabil olduğu belirtildi. Henüz normal tedavi sürecine geçilmesi içinse erken olduğu belirtiliyor. 
Bugün doktorların tekrar bir değerlendirme yapması ve süreci ona göre yönlendirmesi bekleniyor.
Şengül ağabeyin sağlığıyla ilgili sevenlerinden dua talep ediliyor.

Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.
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