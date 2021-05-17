Şengül Ağabeyin tedavisi sürüyor, sevenlerinden dua bekliyor

Nisan ayında COVID-19 virüsüne yakalanan ve yaklaşık bir aydır Almanya'daki bir devlet hastanesinde tedavi altında bulunan Mehmet Ali Şengül Hoca'nın, yakınları aracılığıyla alınan bilgiye göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





Uzun süredir makineye bağlı oksijen tedavisiyle hastane süreci devam eden ve uyutulan Şengül ağabeyin durumuyla ilgili kan değerlerinin stabil olduğu belirtildi. Henüz normal tedavi sürecine geçilmesi içinse erken olduğu belirtiliyor.

Bugün doktorların tekrar bir değerlendirme yapması ve süreci ona göre yönlendirmesi bekleniyor.

Şengül ağabeyin sağlığıyla ilgili sevenlerinden dua talep ediliyor.





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