Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'ye ilk Müslüman Sağlık Bakanı atandı /27 Haziran 2021 11:27

İngiltere'ye ilk Müslüman Sağlık Bakanı atandı

Eşini aldattığı görüntüler ortaya çıkan Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın istifasının ardından ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.

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İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ve Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından patlak veren skandal istifa ile sonuçlanmıştı. İngiltere Başbakanlık Ofisi, Hancock’ın istifasının ardından yeni Sağlık Bakanı’nın atandığını duyurdu. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hancock’ın yerini Sajid Javid alacak.

Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmişti

Yeni İngiltere Sağlık Bakanı Javid, İngiliz siyaseti ve kabinenin yakından tanıdığı bir isim. Ülkenin ilk Müslüman İçişleri Bakanı olan Javid, bir dönem de Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Şubat 2020’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakanı görevden almış, İngiltere bütçesini 4 hafta içinde hazırlaması beklenen Javid’e tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi’nin danışmanları ile ortak bir ekip kurmasını teklif etmişti. Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini belirtmiş, görevinden istifa etmişti.

Hancock’a istifa çağrıları yapılıyordu

Hancock'un, danışmanı Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ikiyüzlülükle suçlanan eski Sağlık Bakanı, özellikle muhalefetten gelen yoğun bir istifa baskısı altında kalmıştı. Hancock, bugün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıklamış, istifasını duyurduğu mektupta özel hayatının korona virüsün önlenmesinde önemli bir kurala yönelik dikkatleri dağıtmasını istemediğini belirtmişti.
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