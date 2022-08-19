İngiltere'yi sarsan grevler birleşiyor mu?

HÜKÜMET ÜLKEYİ SENDİKALARDAN KURTARACAKMIŞ!





SENDİKALARA CEZA VE RESMİ GREV KIRICILIĞI HAZIRLIĞI





İngiltere’de grevler tüm hızıyla devam ediyor. Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile Ulaşım İşçileri Sendikası’nda (TSSA) örgütlü işçiler perşembe günü ülke çapında grevdeydi. Network Rail ve 14 tren işletme şirketi tarafından yürütülen her beş demir yolu seferinden sadece birisi yapıldı.Bugün de Londra Metrosu’nda çalışan RMT sendikası ve UNITE sendikasında örgütlü yaklaşık 10 bin işçi ve yine UNITE sendikasında örgütlü ve Londra hatlarında çalışan bin 600 otobüs şoförü grevde. Demir yolu işçileri ise cumartesi günü bir kez daha greve çıkacak. Pek çok işkolunda da grevler sırada bekliyor.Ulaştırma Bakanı Grant Shapps perşembe günü çıkılan demir yolu grevi öncesinde ülkeyi “fidyeci, militan sendikaların elinden kurtarmak” için eski Başbakan Margaret Thatcher’in izini takip edecekleri 16 maddelik bir planları olduğunu duyurdu. “Büyümeyi yönlendirmenin en hızlı yollarından biri, modası geçmiş, verimsiz ve israfa neden olan çalışma uygulamalarını yeniden düzenlemektir” diyen Shapps, sendikaları “tıpkı Thatcher gibi” alt edeceklerini söyledi.Shaaps’ın planı; halihazırda yürürlüğe girmiş olan grevlerde geçici işçi çalıştırmanın yanı sıra yasal olmayan grevler için tazminat miktarının artırtılması, grev gözcülerinin bulunduğu grev noktalarında kalabalıkların bir araya gelmesinin engellenmesi, grevler öncesi dört haftalık ihbar süresi uygulaması ve ulusal bir acil durum halinde grevlerin yasaklanması gibi sendikal hareketi yıldırmaya dönük yeni kurallar içeriyor.