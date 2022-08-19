Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'yi sarsan grevler birleşiyor mu? /19 Ağustos 2022 20:43

İngiltere'yi sarsan grevler birleşiyor mu?

İngiltere’de grevler tüm hızıyla devam ediyor. Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile Ulaşım İşçileri Sendikası’nda (TSSA) örgütlü işçiler perşembe günü ülke çapında grevdeydi. Network Rail ve 14 tren işletme şirketi tarafından yürütülen her beş demir yolu seferinden sadece birisi yapıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan ve Özden Dinç imzası taşıyan habere göre İngiltere’de grevler tüm hızıyla devam ediyor. Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile Ulaşım İşçileri Sendikası’nda (TSSA) örgütlü işçiler perşembe günü ülke çapında grevdeydi. Network Rail ve 14 tren işletme şirketi tarafından yürütülen her beş demir yolu seferinden sadece birisi yapıldı.

Bugün de Londra Metrosu’nda çalışan RMT sendikası ve UNITE sendikasında örgütlü yaklaşık 10 bin işçi ve yine UNITE sendikasında örgütlü ve Londra hatlarında çalışan bin 600 otobüs şoförü grevde. Demir yolu işçileri ise cumartesi günü bir kez daha greve çıkacak. Pek çok işkolunda da grevler sırada bekliyor.  

HÜKÜMET ÜLKEYİ SENDİKALARDAN KURTARACAKMIŞ!

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps perşembe günü çıkılan demir yolu grevi öncesinde ülkeyi “fidyeci, militan sendikaların elinden kurtarmak” için eski Başbakan Margaret Thatcher’in izini takip edecekleri 16 maddelik bir planları olduğunu duyurdu. “Büyümeyi yönlendirmenin en hızlı yollarından biri, modası geçmiş, verimsiz ve israfa neden olan çalışma uygulamalarını yeniden düzenlemektir” diyen Shapps, sendikaları “tıpkı Thatcher gibi” alt edeceklerini söyledi.  

SENDİKALARA CEZA VE RESMİ GREV KIRICILIĞI HAZIRLIĞI

Shaaps’ın planı; halihazırda yürürlüğe girmiş olan grevlerde geçici işçi çalıştırmanın yanı sıra yasal olmayan grevler için tazminat miktarının artırtılması, grev gözcülerinin bulunduğu grev noktalarında kalabalıkların bir araya gelmesinin engellenmesi, grevler öncesi dört haftalık ihbar süresi uygulaması ve ulusal bir acil durum halinde grevlerin yasaklanması gibi sendikal hareketi yıldırmaya dönük yeni kurallar içeriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'yi sarsan grevler birleşiyor mu? Sonraki Haber >>

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:01