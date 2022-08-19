İngiltere'yi sarsan grevler birleşiyor mu?

Bugün de Londra Metrosu’nda çalışan RMT sendikası ve UNITE sendikasında örgütlü yaklaşık 10 bin işçi ve yine UNITE sendikasında örgütlü ve Londra hatlarında çalışan bin 600 otobüs şoförü grevde. Demir yolu işçileri ise cumartesi günü bir kez daha greve çıkacak. Pek çok işkolunda da grevler sırada bekliyor.
HÜKÜMET ÜLKEYİ SENDİKALARDAN KURTARACAKMIŞ!
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps perşembe günü çıkılan demir yolu grevi öncesinde ülkeyi “fidyeci, militan sendikaların elinden kurtarmak” için eski Başbakan Margaret Thatcher’in izini takip edecekleri 16 maddelik bir planları olduğunu duyurdu. “Büyümeyi yönlendirmenin en hızlı yollarından biri, modası geçmiş, verimsiz ve israfa neden olan çalışma uygulamalarını yeniden düzenlemektir” diyen Shapps, sendikaları “tıpkı Thatcher gibi” alt edeceklerini söyledi.
SENDİKALARA CEZA VE RESMİ GREV KIRICILIĞI HAZIRLIĞI
Shaaps’ın planı; halihazırda yürürlüğe girmiş olan grevlerde geçici işçi çalıştırmanın yanı sıra yasal olmayan grevler için tazminat miktarının artırtılması, grev gözcülerinin bulunduğu grev noktalarında kalabalıkların bir araya gelmesinin engellenmesi, grevler öncesi dört haftalık ihbar süresi uygulaması ve ulusal bir acil durum halinde grevlerin yasaklanması gibi sendikal hareketi yıldırmaya dönük yeni kurallar içeriyor.