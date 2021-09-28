Samanyolu Haber /Gündem / İnkar etmişti: 128 bin hakaret davası var /28 Eylül 2021 12:09

İnkar etmişti: 128 bin hakaret davası var

Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik hakaret nedeniyle hiç kimse hakkında bir dava açılmadığına dair sözleri kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. Zira resmi verilere göre bile Erdoğan’a ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılanların sayısı 128 binden fazla.

SHABER3.COM

Recep Tayyip Erdoğan, New York ziyareti sırasında gazeteci Margaret Brennan’la yaptığı röportajda kendisine yönelik eleştirilere yönelik açılan davalar da gündem geldi. ABD’li gazeteci Erdoğan’a hakaret davalarını hatırlatarak, “İnsan hakları avukatları, sadece size hakaret etmekten dolayı 100 bin vatandaşın soruşturulduğunu söylüyor.” dedi. Erdoğan ise söz konusu iddiaları reddetti. Erdoğan, “Siz bunlara inanıyorsunuz yani. Bakın sizi de aldatıyorlar. Siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz? Ben sizin o uluslararası dediğiniz kurumlara güvenmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları şaşkınlığa neden oldu. Çünkü Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan on binlerce insan var. Özellikle son 4 yılda Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle çok sayıda yazar, gazeteci, vatandaş ve siyasetçi hakkında hem 4 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nin 299 hem de 2 yıl hapsi düzenleyen 301’inci maddeleri uyarınca davalar açıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnkar etmişti: 128 bin hakaret davası var Sonraki Haber >>

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:36