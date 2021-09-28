İnkar etmişti: 128 bin hakaret davası var

Recep Tayyip Erdoğan, New York ziyareti sırasında gazeteci Margaret Brennan’la yaptığı röportajda kendisine yönelik eleştirilere yönelik açılan davalar da gündem geldi. ABD’li gazeteci Erdoğan’a hakaret davalarını hatırlatarak, “İnsan hakları avukatları, sadece size hakaret etmekten dolayı 100 bin vatandaşın soruşturulduğunu söylüyor.” dedi. Erdoğan ise söz konusu iddiaları reddetti. Erdoğan, “Siz bunlara inanıyorsunuz yani. Bakın sizi de aldatıyorlar. Siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz? Ben sizin o uluslararası dediğiniz kurumlara güvenmiyorum.” ifadelerini kullandı.







Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları şaşkınlığa neden oldu. Çünkü Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan on binlerce insan var. Özellikle son 4 yılda Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle çok sayıda yazar, gazeteci, vatandaş ve siyasetçi hakkında hem 4 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nin 299 hem de 2 yıl hapsi düzenleyen 301’inci maddeleri uyarınca davalar açıldı.





