İnşaat işçileri, koronavirüs kapan işçi arkadaşlarıyla birlikte 3 gündür aynı araçta

Erzurum’dan İstanbul’a iki ay önce çalışmak için gelen beş inşaat işçisinden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan işçiyle aynı şantiyede yaşayan diğer işçiler de test sonuçlarını beklerken çıkışları verildi. Şehirler arası seyahat yasağı olduğu için işçiler cuma gününden bu yana arabada yaşadıklarını söyledi.





Evrensel’in haberine göre işçilerden Ruhat Güven, 2 ay önce Erzurum’dan İstanbul’a geldiklerini ve Toyanex İnşaat’ın yaptığı bir inşaatta çalıştıklarını söyleyen Güven şunları anlattı: “Şantiyede 5 kişi kalıyorduk. Bir arkadaşımız hastalandı. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Cuma günü arkadaşımızın koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Arkadaşımıza ilaç vererek bir odada karantinada olmasını söyleyip gönderdiler. Bunun üzerine biz de hastaneye gittik. Test sonuçlarımız daha çıkmadı. Geri döndüğümüzde firma şefi ücretlerimizi vererek çıkışımızı yaptı ve bizi gönderdi.”





Bunun üzerine 153’ü aradıklarını belirten Güven, “18 yaş altı 65 yaş üstü değiliz diye yardımcı olmayacaklarını söylediler. 155’i aradık, Güneşli Polis Karakolu’na gittik, yardımcı olamıyoruz dediler. 183’ü aradık sonuç alamadık. 199’u arayıp seyahat izin formu doldurduk ama izin için 6-8 Nisan arası dönüş yapacaklarını söylediler. 184’ü aradık, birçok yere yönlendirdikten sonra ‘Şu an neredesiniz’ diye sordular, İkitelli dedik, belediyenin numarasını verdiler, oradan da bir sonuç yok. Otele bile gidemiyoruz, çünkü her yer kapalı. Cuma gününden beri testi pozitif çıkan arkadaşımızla aynı arabada yaşıyoruz. Az önce arkadaşımızı zar zor bir pansiyona yerleştirdik. Bir arabanın içinde yaşıyoruz” dedi.